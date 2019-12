Addio alla mamma di Al Bano: ma Romina non c’è al funerale

A 96 anni, l’amatissima mamma di Al Bano Carrisi è scomparsa, sottraendosi all’affetto dei suoi cari e lasciando il cantante in profondo sconforto. In migliaia si sono affrettati a scrivergli messaggi di condoglianze, e tutta la cittadina di Cellino si è stretta intorno a questo profondo momento di lutto.



Quello che però sta tormentando la schiera di amici e fan dell’artista è una misteriosa assenza, durante la cerimonia funebre dell’affettuosissima donna: Romina Power, ex storica moglie ed ex nuora della mamma di Al Bano, non c’era. Come mai?

La risposta di Romina Power, assente al funerale della mamma di Al Bano Carrisi

“Mi trovo impossibilitata a recarmi a Cellino…” – si è trovata a dover dichiarare la cantante e attrice americana sui social, aggiungendo che la sua volontà di voler vivere il dramma privatamente va rispettato.

Dal suo canto, invece, Loredana Lecciso ha voluto condividere una foto di Jolanda intitolandola ‘nonna speciale’: moltissimi i vip italiani che si sono affrettati a farle sentire la loro vicinanza, esprimendo le loro più sentite condoglianze. Da Giovanni Ciacci alla Orlando. Sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’, invece il cantante di ‘Felicità’ ha tuonato: “La tensione tra loro non ha ragione di esistere”, riferendosi alla Lecciso e Romina Power (ed implicando, quindi, che la misteriosa assenza potrebbe essere imputata proprio alla ‘maretta’ che c’è tra le due donne?)



Proprio in merito a questo desiderio, dal salottino di Live-Non è la D’Urso, Loredana Lecciso ha lanciato un vero e proprio appello all’ex moglie di Al Bano, dichiarandosi disposta ad incontrarla. Sarà vero che questo attrito è ancora così aspro?