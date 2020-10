“Con il lockdown mi sono sentita persa. Invece di tirar fuori le mie inquietudini, mi sono chiesta se interessasse a qualcuno che io cantassi ancora”: questa versione di Laura Pausini persa e quasi pessimista colpisce molto. Mentre dal mondo dello spettacolo continuano ad arrivare testimonianze, racconti e gesti di sensibilizzazione per la sicurezza in tempo di pandemia, leggiamo anche una riflessione amara e preoccupata della celebre cantante.

Laura Pausini persa: “Non so se interessa ancora che io canti”

All’alba di un suo grande ritorno sulle scene musicali con ‘Io sì (Seen) – brano incluso nella colonna sonora de ‘La vita davanti a sé’, il film con Sophia Loren diretto proprio dal figlio della celebre attrice italiana – la mitica interprete de ‘La solitudine’ e ‘Io canto’ confida di aver vissuto davvero un brutto momento di ‘blocco’ anche in termini creativi.

Ecco la sua dichiarazione riportata dall’Ansa: “In estate sono stata tre mesi in Romagna, continuavo a rimandare il momento in cui iniziare ad ascoltare le oltre 500 canzoni arrivate per il prossimo disco. Quando mi è stata proposta questa canzone ( Io sì, n.d.r.), ho capito perché finora avevo detto no ad altri progetti cinematografici: aspettavo di emozionarmi così, con un film che racconta di due persone, di incontri che possono cambiare la vita e possono salvarla”.

La bellissima occasione che ha spinto la Pausini ‘fuori dal guscio’: “Non ci voglio neanche pensare all’Oscar!”

E questa nuova stimolante occasione ha uno sviluppo ancora più intrigante: pare, infatti, che il brano sia stato proposto tra le nomination alla miglior canzone originale per i premi Oscar 2021! “Ma non ci voglio neanche pensare” commenta Laura Pausini persa in una nuova bellissima prospettiva.

Il film ‘Tutta la vita davanti a sé’, diretto da Edoardo Ponti, sarà disponibile nelle sale il 3, 4 e 5 novembre e su Netfix dal 13 novembre. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Date un’occhiata al trailer e diteci se vi incuriosisce!