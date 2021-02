Elisa Isoardi “ruba” il posto a Barbara D’Urso: a lei la domenica pomeriggio di Canale 5?

Canale 5 si appresta a vivere una profonda rivoluzione nella stagione 2021-2022. La più clamorosa riguarda la programmazione della domenica, in particolare il pomeriggio e la prima serata. Domenica Live, il contenitore di Barbara D’Urso, potrebbe cambiare conduttrice. Il nome caldo per prendere il posto di “Carmelita” arriva proprio dalla Rai ed è quello di Elisa Isoardi. Ormai l’ex presentatrice della Prova del cuoco, rimasta senza un programma, è sempre più lanciata verso Mediaset.

Elisa Isoardi, isola e futuro su Canale 5?

Dopo l’apparizione a Striscia la notizia e l’intervista a Verissimo, Elisa Isoardi sarà una dei 16 naufraghi dell’imminente reality show L’isola dei famosi, al via lunedì 15 marzo. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la conduttrice lascia intendere che il suo futuro è dalle parti di Cologno Monzese.

“Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”, ha spiegato la Isoardi.

L’eventuale approdo nella domenica pomeriggio di Canale 5 è annunciato dal blog di Davide Maggio. La notizia è ancora più sorprendente se si pensa alle recenti indiscrezioni riportate da Dagospia su un ridimensionamento di Barbara D’Urso nella prossima stagione. Le voci circolano con insistenza: si parla di una imminente chiusura anticipata (e forse definitiva) di Live – Non è la D’Urso, causata dai bassi ascolti del talk e voluta dai piani alti del Biscione.

La rinuncia a Domenica Live avrebbe dell’eclatante e giustificherebbe pure lo strano tweet di sostegno alla D’Urso da parte del segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Elisa Isoardi e Barbara D’Urso (foto: Instagram @elisaisoardi @barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso Zingaretti: dietro c’è l’arrivo di Elisa Isoardi?

Nel corso dell’intervista al Corriere, la Isoardi ha aggiunto che la partecipazione a L’isola dei famosi significa per lei “trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”. “Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola”, ha aggiunto la conduttrice.

“Sull’isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello”, rivela la presentatrice. Il fratello al quale fa riferimento vive in montagna da eremita, in una casa senza televisore e senza gas.

“Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare, parlando dell’isola mi ha detto: ‘Non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò’”, ha confessato la prossima naufraga.