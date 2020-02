Il Segreto è stato cancellato: perché hanno fatto fuori la soap

“Grazie per tutti questi anni! È la fine per Il Segreto. La serie ha segnato un prima e un dopo nella fiction spagnola dopo 9 anni e più di 2300 episodi, ha raggiunto più di 60 paesi in tutto il mondo”. Così Antena 3 mette la parola fine a El secreto de Puente Viejo, ovvero Il Segreto, la soap opera spagnola che in Italia ha stregato il pubblico di Canale 5. Il dramma creato da Aurora Guerra è stato cancellato tra lo stupore di milioni di fan.

Il Segreto cancellato: ecco perché

Boomerang TV, la società che produce la telenovela, ha preso questa decisione precisando che tutte le linee narrative verranno chiuse. Non ci saranno personaggi la cui storia resta sospesa: le storie saranno concluse e volti storici della soap come Gonzalo, Maria, Aurora, Soledad, Camila e Herando, torneranno nel cast per un saluto finale agli spettatori.

Nel corso dei suoi quasi dieci anni di vita, la soap ha fatto la fortuna di Antena 3, diventando leader di ascolti nella fascia pomeridiana garantendo una media del 15% di share.

Nelle ultime stagioni, tuttavia, la media si è progressivamente abbassata: dal 15 è passata al 10%. Gli elevati costi di produzione hanno fatto il resto e così il network ha scelto di chiudere le vicende della famiglia Montenegro. Discorso diverso per l’Italia: su Canale 5 la soap continua a fare ottimi ascolti garantendo una media del 20% di share e confermandosi uno dei punti saldi nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset.

Le star della soap dicono addio a Il Segreto (foto: Antena 3 / Boomerang TV)

Il Segreto: soap saluta il pubblico alla fine del 2020

La serie che ha lanciato star del piccolo schermo come Megan Montaner e Jaime Lorente, e favorito legami tra Italia e Spagna come nel caso della rom-com Lontano da te, giunge quindi alla sua conclusione.

Considerando che c’è una differenza di circa 140 episodi con la messa in onda originale, l’ultima puntata dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 entro la fine del 2020.

A quel punto cosa si inventerà Mediaset per sostituire questa gallina dalle uova d’oro?