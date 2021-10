I Bastardi di Pizzofalcone 4, l’annuncio di Gassmann e Gallo: “Torneremo con nuovi episodi”

Si è chiusa con grandi ascolti la terza stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, serie di enorme successo che porta su Rai 1 fra i personaggi più amati usciti dalla fantasia di Maurizio De Giovanni. Erano 4,5 milioni gli spettatori davanti al televisore per l’ultima puntata del poliziesco. Lo share è arrivato al 21%: battuti il Grande Fratello Vip (3 milioni, 20,4% di share) e Report (2,3 milioni, share del 10,4%). Inevitabile quindi cominciare a parlare di una quarta stagione.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: quando arriverà?

Manca ancora la conferma ufficiale da parte della Rai, ma gli ottimi ascolti e la disponibilità del cast fanno pensare che la stagione numero 4 ci sarà. C’è ovviamente incertezza sulla messa in onda. Se i ritmi della produzione dovessero riprendere la velocità pre-Covid, il nuovo ciclo di episodi potrebbe arrivare prima dell’autunno del 2022. Il formato da sei episodi da 100 minuti ciascuno per altrettante prime serate non dovrebbe cambiare.

Le prime indiscrezioni in merito alla quarta stagione sono arrivate da due attori di punta del cast. In un’intervista a Tele Sette, Alessandro Gassmann ha confermato che “tutta la squadra sarebbe felice di girare la quarta stagione”. Sentito da Fanpage in vista dell’arrivo sempre su Rai 1 di Vincenzo Malinconico avvocato, Massimiliano Gallo ha aggiungo che “la produzione sta lavorando per farla e vuole farla anche presto, perché il pubblico la chiede e vuole vedere di nuovo questi personaggi in azione. Quindi sì, dovremmo andare avanti, ma non so quando ci sarà l’ufficialità. Quello che è importante è che sono tutti a lavoro per cercare di tornare al più presto possibile”.

I Bastardi di Pizzofalcone (foto: Ufficio stampa Rai)

I Bastardi di Pizzofalcone 4: cast conferma la stagione

Le storie a cui attingere per I Bastardi di Pizzofalcone 4 non mancano. I libri di Maurizio De Giovanni non ancora adattati per il piccolo schermo sono Fiori del 2020 ed Angeli del 2021, editi entrambi da Einaudi.

Nel caso di Fiori, i Bastardi indagano sull’omicidio di Savio Niola, anziano proprietario di uno storico chiosco di fiori e persona amata da tutti nel quartiere, mentre in quello di Angeli, l’ultimo romanzo della saga, i poliziotti sono chiamati a scoprire chi ha ammazzato Nando Iaccarino, un meccanico dalle mani magiche capace di aggiustare qualsiasi auto e moto d’epoca.