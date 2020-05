Anticipazioni finale di Vivi e Lascia Vivere, con Elena Sofia Ricci

Andrà in onda giovedì 28 maggio alle 21.25 su Rai1 il finale di Vivi e Lascia Vivere, la mini-fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini che ha piacevolmente sorpreso il pubblico italiano. In un periodo di fermo generale delle produzioni, Rai Fiction e Bibi Film sono riusciti a portare avanti l’appassionante storia di Laura e di tutte le donne della sua vita.

Cosa aspettarci dal finale di Vivi e lascia vivere in onda giovedì 28 maggio su Rai1

Firmata da Pappi Corsicato, la serie è andata in onda per 5 settimane con una bella accoglienza sia da un punto di vista di share e spettatori che da parte della critica. . In questi ultimi due episodi vedremo concludersi, in un certo senso, le vicende della protagonista. In particolare, ne “La minaccia”, Laura riceverà una brutta notizia che la metterà ancora di più a dura prova; la vedremmo correre in ospedale con tanto di famiglia al seguito. La sua preoccupazione? Giovanni. E non è l’unica: anche Toni, dalla ‘discrezione’ della sua tana, pensa a come provare a vedere il ragazzo – pur mettendo a rischio la sua sicurezza. Per lui, in fondo, Giovanni è un figlio a tutti gli effetti…

Tutto pronto per gli ultimi colpi di scena

Attenzione, se non volete anticiparvi troppo, perché a quanto pare, Renato (che era stato dato per deceduto, e che poi era ricomparso), alla fine ripartirà, e Laura invece dovrà vedersela con un pericoloso ricatto. Il secondo episodio del finale di Vivi e lascia Vivere si chiama invece “L’addio”, e mostrerà un momento di particolare diffcoltà dell’attività inventata dalla protagonista e dalle sue amiche. Come potranno salvarsi dalla chiusura definitiva? Sarà Laura a tentennare, stavolta. Ma non sa cosa l’aspetta…

Se volete altre curiosità sulla serie, potete leggere quest’intervista a Elena Sofia Ricci realizzata prima della messa in onda della prima puntata. Ci sono molti retroscena!