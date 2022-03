Non potevamo aspettarci che un’altra storia originale, divertente e a tratti surreale – ma vera – dal nuovo film di Sydney Sibilia. Il talentuosissimo regista – che ha cambiato le regole del cinema italiano con la sua Groenlandia, la trilogia di Smetto Quando Voglio e, per citare una delle ultime opere, con la brillante regia dell’Incredibile Storia de L’Isola delle Rose – ha da poco iniziato le riprese di Mixed by Erry, scritto e diretto da lui e prodotto da Groenlandia con Rai Cinema.

L’incredibile storia (di nuovo) vera che ha ispirato il nuovo film di Sydney Sibilia

Di cosa parlerà il nuovo film di Sydney Sibilia? La storia parte da un vascio/basso di Napoli, dove un’impresa di un singolo diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

Sì, avete capito bene: è la storia delle musicassette che ancora negli anno ’90 giravano tra le mani di studenti, amanti della musica, amici. Prodotti pirata e scontati che vantavano la migliore qualità in commercio, al punto da essere diventati proprio un brand, Mixed by Erry, appunto.

Una storia entusiasmante, piena di musica e ambizione, e soprattutto ispirata a eventi realmente accaduti. “Sono felicissimo di poter finalmente raccontare la storia di Erry e dei suoi fratelli, una storia che ho vissuto in prima persona da ragazzo, e che mi ha sempre fatto pensare a come talento e passione non abbiano nazionalità e superino ogni confine. Del resto “anche a Forcella possono nascere i DJ”, dichiara Sydney Sibilia.

I tre fratelli Frattasio sono interpretati da Luigi D’Oriano (Erry), Giuseppe Arena (Peppe), Emanuele Palumbo (Angelo). Nel cast troviamo inoltre Fabrizio Gifuni, Francesco Di Leva, Greta Esposito e Cristiana Dell’Anna tra gli altri. La lavorazione del film prevede otto settimane di riprese tra Roma, Napoli e Sanremo, ed uscirà nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution con data ancora da destinarsi. Noi siamo molto curiosi!