Oscar 2024, si accettano scommesse: i film favoriti secondo i bookmakers

Gli Oscar 2024 si avvicinano e con la notte più attesa dal mondo del cinema anche la febbre di appassionati e scommettitori per scoprire chi verrà premiato. Da qualche anno le agenzie di betting quotano i film favoriti per la vittoria, dando spunti con le loro cifre ai pronostici di rito. Abbiamo preso le quotazioni di quattro bookmakers ufficiali per una panoramica di anticipazioni sul quello che accadrà sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

Oscar 2024, film favoriti secondo i bookmakers

Eurobet dà le maggiori chance di successo a Oppenheimer di Christopher Nolan. Il biopic sul creatore della bomba atomica è dato appena a 1.03 per l’Oscar come miglior film. Per farsi un’idea, la seconda quota maggiore è per Povere creature!, dato a 11. Chi vuole osare può scommettere su Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese quotato 101: puntando 5 euro, se ne porterebbero a casa 505.

Nella corsa al miglior film internazionale è schiacciante la quotazione di La zona d’interesse di Jonathan Glazer: 1.05. A tallonarlo c’è Io capitano di Matteo Garrone quotato a 11. Per il resto, Eurobet dà per favoriti Cillian Murphy ed Emma Stone come migliori attori protagonisti, Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph come migliori non protagonisti. Nolan è favorito pure per la migliore regia con una quotazione di 1.03.

GoldBet ricalca gli stessi pronostici. Oppenheimer super favorito dato a 1.05, Nolan miglior regista a 1.03 e La zona d’interesse miglior film internazionale a 1.07. È interessante la quotazione di 4 data a Paul Giamatti come miglior protagonista per The Holdovers – Lezioni di vita e quella di 1.85 a Emma Stone per Povere creature!: Lily Gladstone, la protagonista di Killers of the Flower Moon, è data a 1.90, segno che potrebbe esserci una sorpresa.

Oscar 2024, previsioni delle agenzie di betting

Sisal conferma Oppenheimer e Nolan con 1.05, La zona d’interesse con 1.05 e Murphy con 1.10. Capovolgimento per la migliore attrice protagonista, dove Lily Gladstone è quotata a 1.65 ed Emma Stone a 1.90. Appassionante la sfida all’Oscar per i migliori effetti speciali: il testa a testa di Sisal è tra The Creator (1.90) e Godzilla Minus One (2.10). La sfida per l’Oscar al miglior film d’animazione è tra Spider-Man: Across the Spider-Verse (1.57) e Il ragazzo e l’airone (2).

William Hill non cambia strategia: Oppenheimer, Nolan e Cillian Murphy favoriti con 1.01, 1.02 e 1.08. Lily Gladstone supera ancora Emma Stone (1.66 contro 2.10), date per scontate le statuette a Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph (con uno scarso 1.01) e a La zona d’interesse con 1.04. Intriganti i duelli per la migliore sceneggiatura originale (Anatomia di una caduta è dato a 1.40, The Holdovers a 2.75) e non originale (American Fiction a 1.50 contro Oppenheimer a 4) e per i costumi con l’1.83 dato sia a Povere creature! che a Barbie.

Tutte le quotazioni sono consultabili sui siti di Eurobet, GoldBet, Sisal e William Hill per farsi un’idea di cosa aspettarsi agli Oscar 2024. La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 11 marzo e in Italia si potrà seguire l’evento in tv sulla Rai: la serata va in onda su Rai 1 condotta da Alberto Matano.