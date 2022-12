I film al cinema dal 22 dicembre: ecco cosa vedere assolutamente

Con Avatar – La via dell’acqua arrivato già a 13 milioni di euro di incasso in una settimana di programmazione, ai film al cinema dal 22 dicembre restano davvero pochi schermi a disposizione. Eppure nel weekend di Natale 2022 ci sono almeno due titoli acchiappa-pubblico (il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo e il biopic su Whitney Houston) e tre imperdibili: i nuovi lavori di Steven Spielberg, Jerzy Skolimowski e Aleksandr Sokurov.

Tutti i nuovi film al cinema dal 22 dicembre

Ai nove film nelle sale questa settimana, si aggiunge The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. La terza collaborazione tra il regista Scott Cooper e il protagonista Christian Bale è un horror thriller ambientato nel 1830 e ispirato ad un classico della letteratura dell’orrore: Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, interpretato nel film da Harry Melling. L’adattamento del romanzo di Louis Bayard arriva in poche sale selezionate e poi sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 gennaio 2023.

Il grande giorno

Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di Odio l’estate con il ritorno alla regia dello storico collaboratore Massimo Venier, Aldo, Giovanni e Giacomo ripropongono la loro collaudata formula: una commedia malinconica dal cast allargato, stavolta su difficoltà e incertezze che caratterizzano ogni matrimonio. Paradossalmente, il risultato funziona meglio sul versante dramma famigliare che su quello comico, salvato dalle strepitose performance di due comprimari: il cardinale celiaco di Roberto Citran e il prete juventino di Francesco Brandi.

The Fabelmans

Steven Spielberg racconta la sua infanzia e adolescenza. Dai primi anni a Cincinnati con il papà ingegnere (Paul Dano) e la mamma pianista (Michelle Williams) al trasferimento in California con dolore per l’intolleranza antisemita, nel mezzo l’epifania con la visione sconvolgente del kolossal Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille che gli fa scattare la passione per il cinema. Il protagonista Sammy è interpretato da Mateo Zoryon Francis-DeFord da bambino e da Gabriel LaBelle da teenager. Nel divertente finale, David Lynch è uno spassoso John Ford. Tenero, commovente e di gran classe: da vedere.

Whitney – Una voce diventata leggenda

Puntuale come un orologio svizzero, la vita di Whitney Houston torna al cinema. Stavolta in un biopic diretto da Kasi Lemmons e con la talentuosa attrice inglese Naomi Ackie nel ruolo della protagonista. La parte iniziale di ascesa e successo è convincente; la seconda, con le droghe e il matrimonio difficile che cominciano a pesare sulla cantante, diventa più cupa ma soprattutto moscia e faticosa, incapace di trovare un’angolazione precisa da cui raccontare la tragedia di una delle più grandi popstar degli ultimi decenni.

Living

Nella Londra del 1952, il burocrate Mr. Williams (uno strepitoso Bill Nighy) è una di quelle persone che hanno contribuito alla ricostruzione dell’Inghilterra dalle macerie della Seconda guerra mondiale. Quando il funzionario scopre di essere affetto da una malattia incurabile, decide di cominciare a vivere prima che sia troppo tardi. Remake tipicamente British di Vivere, il capolavoro di Akira Kurosawa del 1952, il film di Oliver Hermanus è perfetto per le feste: delicato, toccante e squisitamente triste.

Le otto montagne

La storia dell’amicizia tra Pietro e Bruno (il primo milanese ma di origine montanara, il secondo pastore di mucche ai piedi del Monte Rosa) e del loro rapporto di amore e odio per la montagna. Selezionato in Concorso a Cannes dove ha vinto il Premio della Giuria, l’adattamento del romanzo di Paolo Cognetti edito da Einaudi (vincitore del Premio Strega 2017) è diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, la coppia belga di Alabama Monroe – Una storia d’amore. Passata la confusione nel sentire Luca Marinelli e Alessandro Borghi recitare con quell’accento lì, è una riflessione sui luoghi della nostra vita che restituisce la malinconia del libro, anche a costo di risultare noioso.

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note

Il cartoon di Natale, destinato al pubblico delle famiglie, arriva dalla Francia ed è il secondo capitolo delle avventure dell’orso e della topolina nati dai disegni dell’illustratrice Gabrielle Vincent. Stavolta la coppia scopre che a Charabie la musica è stata vietata: sarà l’occasione per riparare a questa ingiustizia e riportare la gioia nel paese degli orsi. L’animazione morbida (il film è completamente disegnato a mano), la narrazione da fiaba e la presenza del supereroe MiFaSol conquisteranno i cuori dei più piccoli.

EO

Vincitore del Premio della Giuria a Cannes, selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar 2023, il ritorno del maestro Jerzy Skolimowski è il secondo imperdibile della settimana. EO come l’Eeyore dei racconti di A.A. Milne e il raglio di un asino, il docile protagonista di questa favola bressoniana dal cui sguardo assistiamo ad una sequenza di orrori, violenze, amori e fortune. Incontrando animali e uomini lungo il suo cammino, da un circo a una famiglia borghese passando per gruppi di ultrà e un macellaio che vuole trasformarlo in salame, il ciuchino impartisce una lezione di vita che difficilmente si dimentica. Emozionante, coinvolgente e davvero animalista.

Fairytale – Una fiaba

Il terzo imperdibile della settimana è questa fiaba del maestro russo Aleksandr Sokurov che intreccia storia, cinema e potere. Hitler, Mussolini, Churchill e Stalin si incontrano in una sorta di limbo, tra animazioni digitali e materiali di repertorio presi in prestito da archivi storici russi ed europei. I quattro uomini che nel Novecento hanno deciso le sorti dell’Europa rivivono le loro vite sullo sfondo di un purgatorio ispirato a dipinti e illustrazioni di Doré, Dürer, Piranesi e Hubert Robert. Una potente e illuminante riflessione sui resti della nostra civiltà e sul passato che dura nel presente e non dobbiamo mai dimenticare.

Masquerade – Ladri d’amore

Nicolas Bedos è l’attore francese che si è già cimentato alla regia con le commedia sentimentali Un amore sopra le righe e La belle époque e la parodia spy Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera. Stavolta passa a un intreccio di passioni e delitti, avidità e tradimenti raccontando il legame pericoloso tra un giovane gigolò, mantenuto da un’anziana gloria del cinema, e una conturbante truffatrice. Un giallo prevedibile ma dal cast azzeccato (Pierre Niney, Marine Vacth, François Cluzet, Emmanuelle Devos e Isabelle Adjani) e dalle ambientazioni mozzafiato in Costa Azzurra.