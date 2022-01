L’ora del crepuscolo, il trailer ufficiale del film al cinema dal 20 gennaio

L’ora del crepuscolo diretto da Braden King, è un crimine/drammatico basato su un romanzo di Carter Sickels, che vede tra gli interpreti principali Philip Ettinger, Lili Taylor, Stacy Martin e Cosmo Jarvis. La pellicola è ambientata in una piccola cittadina del Kentucky, tra gli incredibili paesaggi degli Appalachi rurali. La miniera è stata chiusa da poco, lasciando la popolazione alla deriva, dimenticata e devastata dalla povertà e dall’epidemia di oppioidi.

Distribuito da Invisible Carpet, L’ora del crepuscolo esce nelle sale al cinema dal 20 gennaio.

Cole (Philip Ettinger) viene visto per la prima volta in giro per la città, visita gli anziani, porta loro rifornimenti e li tratta tutti con gentilezza e rispetto. Visita sua nonna (la grande Tess Harper), dandole una busta di contanti. È entusiasta della sua nuova ragazza, Charlotte (Stacy Martin). Cole è dannatamente un bravo ragazzo, ma una verità oscura aleggia su questa bontà. Cole si occupa di oppiacei, li prende dalla casa di riposo dove lavora come assistente, così come li prende da un amico ex-detenuto e li vende antidolorifici ai tossicodipendenti locali per sbarcare il lunario. Quando un disperato amico d’infanzia torna in città con piani pericolosi, Cole è costretto ad agire mentre lotta per mantenere il fragile equilibrio che ha creato con tanta cura.