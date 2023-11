A 70 anni dalla prima uscita, torna Godzilla al cinema: nelle sale italiane e in quelle di tutto il mondo sarà disponibile dall’1 dicembre GODZILLA MINUS ONE, il nuovo impressionante capitolo del fenomeno dedicato al Re dei Mostri e prodotto dall’iconica Casa di produzione TOHO. Presentato come evento di chiusura del Tokyo International Film Festival e al centro di una dilagante Godzillamania, in Italia GODZILLA MINUS ONE sarà distribuito al cinema solo dall’1 al 6 dicembre come evento speciale in esclusiva da Nexo Digital (elenco sale su nexodigital.it) in versione originale sottotitolata in italiano.

L’appuntamento sul grande schermo coincide con il 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza. Takashi Yamazaki (“The Eternal Zero”, “Always: Sunset on Third Street”, “Parasyte: Part 1”) firma la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Cosa aspettarci dalla nuova pellicola dedicata a Godzilla al cinema, e perché è una chicca per gli appassionati

Quello di Godzilla, nato dall’omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria della bomba all’idrogeno, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei “kaiju”, i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e del gaming.

Il film di Godzilla è distribuito in Italia in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies.it e VVVVID.