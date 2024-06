I film al cinema dal 20 giugno: arrivano Inside Out 2 e The Bikeriders

Sono sette i nuovi film al cinema dal 20 giugno, una settimana già dominata negli incassi da Inside Out 2. Al suo primo vero giorno di programmazione in Italia nella giornata di mercoledì, l’animazione Pixar ha conquistato quasi 3 milioni di euro, lasciando a Bad Boys: Ride or Die (uscito il 13 giugno scorso) appena 89mila euro. L’action con Will Smith e Martin Lawrence è comunque arrivato ad un totale di 1,1 milioni.

I nuovi film al cinema dal 20 giugno

Due le uscite speciali della settimana. Nexo Digital ha portato sugli schermi per due giorni Jago – Into the White, documentario d’arte dedicato dal regista Luigi Pingitore al giovane scultore italiano diventato una pop star e conosciuto in tutto il mondo come il nuovo Michelangelo. Sempre Nexo fa uscire solo il 20 e 22 giugno il film-concerto Rite Here Rite Now, resoconto live di due spettacoli sold-out tenuti al Forum di Los Angeles dai Ghost, band svedese che con i suoi album divide il pubblico metallaro. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dal 20 giugno.

Inside Out 2

Riley ha compiuto da poco 13 anni e a gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto ha aggiunto il sentimento dell’ansia (a doppiarla è Pilar Fogliati). In procinto di entrare al liceo, la teenager è alle prese con il senso di sé, l’allarme pubertà e quel frullatore di emozioni chiamato adolescenza. Diretto da Kelsey Mann, il sequel dell’animazione Pixar è un successo assicurato: in Italia è il miglior debutto del 2024, negli Stati Uniti è arrivato a 205 milioni di dollari e nei mercati internazionali a 378 milioni. Nella versione originale le voci sono di Amy Poehler, Kensington Tallman, Maya Hawke, Dianle Lane, Kyle MacLachlan, Frank Oz e Adele Exarchopoulos.









The Bikeriders

Nella Chicago degli anni Sessanta, il club motociclistico dei Vandals MC sta scalando rapidamente i ranghi di influenza del circuito dei gruppi biker del Midwest. Ma presto il motorcycle club cambia e da cerchio di appassionati diventa una banda criminale, tradendo lo spirito dei suoi fondatori. Jeff Nichols è il regista di Shotgun Stories, Take Shelter, Mud, Midnight Special e Loving: stavolta vira sul crime drama (ispirato a un libro fotografico di Danny Lyon dedicato agli Outlaws MC) ma continua a colpire nel segno. Il merito va soprattutto al cast: Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer, Michael Shannon, Norman Reedus e Mike Faist.









Fuga in Normandia

Bernie Jordan (Michael Caine), ex militare sposato da anni con Rene (Glenda Jackson), è un anziano pensionato che fugge dalla casa di cura di Hove dove è ricoverato con la moglie malata per partecipare ad un evento in Francia, in occasione del 70esimo anniversario dello sbarco in Normandia. La celebrazione si rivelerà un’avventura rocambolesca. Diretto da Oliver Parker su sceneggiatura di William Ivory, un brillante biopic British che porta sugli schermi la storia vera di Bernard Jordan, il veterano che ha davvero lasciato l’ospizio per festeggiare i 70 anni del D-Day.









Racconto di due stagioni

Samet (Deniz Celiloğlu) è un giovane insegnante di storia dell’arte che sta per finire il suo quarto anno di servizio obbligatorio in un remoto villaggio dell’Anatolia. Dopo tutto questo tempo e con l’accusa pendente di comportamenti inappropriati da parte di una ragazzina, ha perso la voglia e la possibilità di evadere dalla sua triste routine. L’incontro con un’altra insegnante, la ex militante Nuray (Merve Dizdar), potrebbe aiutarlo a riguadagnare la speranza. Nuri Bilge Ceylan, il premiatissimo regista turco di C’era una volta in Anatolia e Il regno d’inverno, firma una potente riflessione su spazi e persone, utopie e relazioni umane: l’imperdibile della settimana.









L’amante dell’astronauta

Durante un’estate al mare, Pedro (Javier Orán) ritrova Maxi (Lautaro Bettoni), amico d’infanzia che non vedeva da quando era bambino. I due iniziano un’amicizia affettuosa e giocano a fare i fidanzati: Pedro, dichiaratamente gay, chiede infatti all’etero Maxi di fingere di essere il suo ragazzo per far ingelosire l’ex compagno. Tra equivoci e ricordi del passato, ci cascano tutti, compresa l’ex ragazza di Maxi. Dal regista argentino Marco Berger, una commedia queer fresca e leggera.









La treccia

Smita (Mia Maelzer), Giulia (Fotinì Peluso) e Sarah (Kim Raver) sono tre donne che vivono in tre continenti diversi, ma con tre destini intrecciati in comune. In India c’è Smita, intoccabile che per garantire un’educazione alla figlia molla tutto e fugge alla ricerca di un futuro migliore. Giulia abita a Palermo, dove lavora nello storico laboratorio di parrucche del padre prima di scoprire che l’azienda di famiglia è sul lastrico. Sarah è un’avvocata di Montréal alla quale viene diagnosticato un tumore al seno proprio quando sta per essere promossa alla direzione del suo studio legale. Dal suo romanzo bestseller pubblicato da Editrice Nord, Laetitia Colombani porta al cinema un inno alla libertà e alla forza delle donne.









Gli immortali

Chiara (Gelsomina Pascucci) è una ragazza che lavora come tecnica delle luci nell’allestimento di uno spettacolo di teatro-danza dedicato a Dioniso. Quando il padre Vittorio (David Coco), rimasto disoccupato, piomba nella sua vita, Chiara si ritrova a dover gestire una situazione difficile e più grande di lei. Tra mito, tragedia greca e sci-fi, Anne Riitta Ciccone sceglie un singolare registro onirico e apocalittico per raccontare una storia intima e personale.