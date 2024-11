I film al cinema dal 14 novembre, da Clint Eastwood al Gladiatore 2

Settimana ricca di novità nelle sale, per l'Italia c'è Edoardo Leo con "Non sono quello che sono"

Sono undici i film al cinema dal 14 novembre, una settimana particolarmente ricca di novità per tutti i gusti. Con Parthenope di Paolo Sorrentino che dal 24 ottobre è in testa al box-office con oltre 6 milioni di euro incassati, il maggior numero di sale stavolta spetta all’epico Il gladiatore 2, sequel di un blockbuster che nel 2000 riuscì a guadagnare 465 milioni di dollari in tutto il mondo e cinque premi Oscar. Ma la settimana si apre come al solito con una serie di uscite speciali.

I film al cinema dal 14 novembre

Dal Festival dei Popoli arriva Cose che accadono sulla Terra, documentario di Michele Cinque che fornisce un ritratto inedito di una famiglia di moderni cowboy alle porte di Roma alle prese con il pascolo rigenerativo. Sempre dai Popoli è in sala Qui è altrove – Buchi nella realtà di Gianfranco Pannone, dedicato ai laboratori riabilitativi del regista Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza nel carcere di Volterra. Terzo documentario è Le linci selvagge di Laurent Geslin che Wanted distribuisce per tre giorni con CAI e WWF per sensibilizzare sui rischi che minacciano l’esistenza del più grande felino d’Europa.

Da Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma arriva Squali di Alberto Rizzi, tra western veneto e moderna tragedia greca liberamente ispirato a I fratelli Karamazov di Dostoevskij. È di impegno storico e civile Giuseppe Taliercio – Il delitto perduto di Mario Chiavalin, ricostruzione del rapimento del direttore del petrolchimico Montedison a Porto Marghera da parte delle Brigate Rosse. Paramount celebra il decimo anniversario di Interstellar di Christopher Nolan con il ritorno del blockbuster sci-fi in versione Imax. È da non perdere Stop Making Sense, il film-concerto di Jonatham Demme sul live dei Talking Heads al Pantages Theater di Hollywood del dicembre 1983 che è riproposto in 4K a 40 anni dall’uscita. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dal 14 novembre.

Il gladiatore II

Vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio per mano di Commodo, Lucio (Paul Mescal), il figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote dell’ex imperatore Marco Aurelio, vive in pace con la moglie e il figlio in Numidia. Quando i soldati romani comandati dal generale Marco Acacio (Pedro Pascal) invadono la regione, uccidono la famiglia di Lucio e costringono quest’ultimo a tornare a Roma in schiavitù. Ma il giovane gladiatore viene preso sotto la sua ala da Macrino (Denzel Washington), ex schiavo che complotta per rovesciare gli imperatori Caracalla (Fred Hechinger) e Geta (Joseph Quinn). Ridley Scott torna ad uno dei suoi più grandi successi con un dramma storico che ricalca in tutto e per tutto l’originale.









Giurato numero 2

Il giornalista ed ex alcolista Justin Kemp (Nicholas Hoult) viene scelto per fare il giurato in cui processo che vede imputato un ragazzo accusato dell’omicidio volontario della sua fidanzata. Man mano che la vicenda viene ricostruita, Justin accomuna il caso ad un episodio che gli è capitato tempo prima. A 94 anni Clint Eastwood dirige l’ennesimo film imperdibile: una dramma processuale dalle profonde implicazioni morali sulle ingiustizie del nostro mondo. Nel cast J. K. Simmons, Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Chris Messina, Gabriel Basso e Francesca Eastwood, la figlia di Clint e Frances Fisher.









Non sono quello che sono

In un clan criminale del litorale romano, la giovane Desdemona (Ambrosia Caldarelli) si sposa con Otello (Jawad Moraqib) tra la sorpresa e l’invidia di tutti, incluso Iago (Edoardo Leo) che comincia a tessere una rete di menzogne ed intrighi per risvegliare la gelosia del moro. Arrivato al settimo lungometraggio, Leo scrive, dirige ed interpreta un’ambiziosa rilettura dell’Otello di Shakespeare, portato a Nettuno nel 2001: imperfetto ma coraggioso.









This Time Next Year

Minnie (Sophie Cookson) e Quinn (Lucien Laviscount) sono nati a Londra il giorno di capodanno, nello stesso ospedale, a un minuto di distanza l’una dall’altro. Non hanno mai avuto contatti tra loro e trent’anni dopo sono diventati persone molto diverse, ma il destino vuole che si ritrovino nuovamente insieme per lavorare, fianco a fianco, durante l’ultima notte dell’anno. Da Nick Moore, una classica commedia romantica sullo stile di Notting Hill e Love Actually: prendere o lasciare.









Do Not Expect Too Much from the End of the World

Nella Bucarest di oggi, Angela (Ilinca Manolache) è una tiktoker e assistente di produzione sottopagata che è chiamata a partecipare alla realizzazione di un video sulla sicurezza sul lavoro, commissionato da una multinazionale. Angela dovrà affrontare un duro casting, con uno degli intervistati che rivela la responsabilità dell’azienda in un incidente che ha subito, e l’intenzione di un’impresa edile di voler appropriarsi del terreno del cimitero in cui è sepolta sua nonna per costruire un condominio di lusso. Da Radu Jude, uno dei più importanti registi in circolazione, uno spaccato surreale e frenetico su brutalità e assurdità del capitalismo: da vedere.









Ping Pong – Il ritorno

All’inizio degli anni Novanta, la squadra maschile cinese di ping pong vive un inspiegabile momento di difficoltà dopo aver dominato in lungo e in largo la scena internazionale. L’allenatore Dai Minjia (Deng Chao) viene incaricato di formare una nuova formazione, per riuscire finalmente a tornare in vetta in occasione dei Mondiali del 1995 che si svolgono proprio in Cina, a Tianjin. Deng Chao e Yu Baimei dedicano il loro biopic sportivo alla figura di Cai Zhenhua, leggendario campione di tennis tavolo diventato uno dei più importanti leader cinesi del mondo sportivo.









Stranger Eyes – Sguardi nascosti

La figlia di una giovane coppia è scomparsa misteriosamente. Quando i due cominciano a ricevere strani DVD contenenti video della loro vita privata, iniziano a sospettare che il vicino di casa sia il voyeur collegato alla sparizione della bambina. Dal Concorso di Venezia 81, arriva in sala il lucido e spietato thriller di Yeo Siew Hua sulla società del controllo, ambientato in un’isola come Singapore dove esiste un autentico regime di video-sorveglianza. Nel cast Wu Chien-ho e Lee Kang Sheng, l’attore feticcio di Tsai Ming Liang.









Desiré

Desiré (Nassiratou Zanre) è un’adolescente di origini nigeriane che vive in un basso di Napoli insieme alla madre tossicodipendente, che la costringe a spacciare erba in quartiere per conto di un clan. Una notte la ragazza viene arrestata dalla polizia e spedita nel penitenziario minorile di Nisida. Nei 18 mesi della sua detenzione, comincia un lento percorso di crescita. L’opera prima di Mario Vezza, vincitrice come miglior film nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, è un racconto di formazione e adolescenza carcerata, con poco budget ma doveroso impegno.









Real

La realtà di oggi è soprattutto il mondo della rete, un multiverso parallelo dove ogni cosa che esiste è legata alla logica dei bit. In questo universo qual è lo spazio per gli oggetti tangibili, le relazioni corporee, le emozioni e le esperienze nei luoghi concreti? Dopo l’acclamata opera prima Normal, Adele Tulli torna con un affascinante, complesso e poetico documentario sull’essere (e sentirsi) umani nell’era digitale.









La banda di Don Chisciotte – Missione mulini a vento

Alfonso ha 11 anni ed è l’erede di Don Chisciotte: vive con i suoi tre conigli musicisti immaginari e un bel giorno viene persino raggiunto da Pancho e Victoria. I due gli chiedono aiuto per salvare la loro amata città nella Mancia da un’enorme tempesta, causata da una società malvagia che vuole sottrarre le loro terre. L’animazione della settimana arriva dall’Argentina, è diretta da Gonzalo Gutierrez e si rivolge esclusivamente al pubblico di famiglie.









Snot e Splash – Il mistero dei buchi scomparsi

Nel paese di Acquinbocca c’è un grosso problema: la spazzatura cade dal cielo e un misterioso ladro sta rubando tutti i buchi della città. Quelli delle ciambelle, delle serrature, dei canestri da basket. I fratelli Snot e Splash, completamente diversi tra loro, si trovano in città in visita alla nonna: saranno loro, insieme a un dentista perfezionista, una sindaca vendicativa e una mamma che viaggia nel tempo, a risolvere il mistero. Dalla Finlandia il regista Teemu Nikki firma una bizzarra avventura fantastica per tutta la famiglia, diventata anche un libro illustrato pubblicato da Salani.









La Singla

In occasione della Giornata mondiale del flamenco che si celebra ogni 16 novembre, Exit Media porta al cinema il documentario della regista Paloma Zapata su vita e carriera di Antonia Singla, la ballerina arrivata al successo dalle baracche fatiscenti di Barcellona nei primi anni Cinquanta e scomparsa all’improvviso dalle scene alla fine degli anni Settanta. Grazie a testimonianze, materiali d’archivio, foto, locandine di festival e vecchi vinili, il doc fa luce sul mistero di un autentico genio della danza andalusa.