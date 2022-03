Ali & Ava – Storia di un incontro, trailer italiano ufficiale del film di Clio Barnard al cinema il 14 aprile

Ali & Ava – Storia di un incontro, trailer italiano ufficiale del film diretto da Clio Barnard, un dramma romantico che vede come interpreti principali Adeel Akhtar e Claire Rushbrook nei panni di due persone sole, provenienti da culture diverse, ma che sin dal loro primo incontro si piacciono talmente da stabilire una profonda connessione, nonostante entrambi siano apena usciti da una disastrosa situazione sentimentale. Tra gli interpreti principali anche Ellora Torchia, Shaun Thomas e Natalie Gavin.

Ali & Ava – Storia di un incontro, nelle sale dal 14 aprile

Un film che ha incantato a Cannes 2021 in concorso alla Quinzaine des Réalisateurs e candidato a due BAFTA, il più prestigioso premio cinematografico britannico, come miglior film e migliore attore protagonista, consolidando lo status della regista tra i più importanti filmmaker contemporanei della scena arthouse. Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection Ali & Ava – Storia di un incontro, esce nelle sale al cinema il 14 aprile, dopo l’anteprima italiana al Bif&st di Bari, prevista il 27 marzo.

Ali & Ava – Storia di un incontro Poster

Ali & Ava – Storia di un incontro, chiude idealmente la trilogia dello Yorkshire da parte della regista Clio Barnard, iniziata con The Selfish Giant e proseguita con Dark River, in cui ha dimostrato di avere una particolare maestria nel trattare grandi temi sociali con un tocco intimista, anche grazie all’ottimo lavoro con gli attori, a cui chiede una recitazione naturale, mai artefatta, in cui i sentimenti non hanno paura di trasparire. Proprio come succede in Ali & Ava – Storia di un incontro, quello tra due anime che ritrovano insieme la rotta della vita e della felicità.

Trailer italiano di Ali & Ava – Storia di un incontro, Adeel Akhtar e Claire Rushbrook

Ali, ti presento Ava. Due mondi diversi che si incontrano nella realtà di Bradford, città industriale nel cuore dello Yorkshire. Ali gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio segnato da un dolore. Ava è una maestra elementare. Si incontrano e riempiono le rispettive esistenze sfidando le convenzioni e gli ostacoli che trovano lungo una strada fatta di romanticismo, canzoni cantate a squarciagola e passione.