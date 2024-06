Corona demolisce Cattelan: “È un incapace che fa solo flop”

"Non capisco perché gli affidano dei programmi che costano un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla", la sentenza dell'ex re dei paparazzi

A Fabrizio Corona non piace Alessandro Cattelan e l’ex paparazzo dei vip non fa nulla per nasconderlo. Nel corso di una diretta con Homyatol, Enkk e Max Felicitas su Twitch, l’agitatore di Dillinger News si scaglia contro Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma condotto da Cattelan su Rai 2. È la seconda trasmissione in prima serata in Rai per il presentatore piemontese dopo il fallimentare esperimento di Da grande sull’ammiraglia.

Da vicino nessuno è normale: ascolti flop

Anche gli ascolti di Da vicino nessuno è normale non sono il massimo. La prima puntata del 20 maggio ha fatto appena 912mila spettatori e il 5,50% di share; della seconda non si conoscono i risultati precisi a causa dello sciopero di Nielsen, ma nella fascia oraria di prima serata Rai 2 non ha brillato nelle curve; la terza è crollata a 709mila spettatori con un misero 4,40% di share.

“Avete visto la trasmissione di Alessandro Cattelan? È un programma del cazzo, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce perché”, tuona Corona durante la diretta con Homyatol, Enkk e Max Felicitas. “È un programma che costa 500.000 euro a puntata. L’ho guardato perché volevo capire come mai questo ‘ragazzo’ continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano dei programmi che costano un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla”, prosegue l’ex re dei paparazzi.

Corona Cattelan: che bordata

“Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, tutti i programmi che fa vanno male: è andato su Rai 1, ha fatto un flop e l’hanno chiuso; è andato su Rai 2, ha fatto un flop e l’hanno chiuso; ha fatto una cosa su Netflix, ha fatto un flop e l’hanno chiuso. Alla terza puntata ha fatto il 4% di share quando Stefano De Martino con un programma del cazzo fa il 13%”, aggiunge Corona.

“Cattelan è peggio di Fazio: è quella roba lì come Gazzoli, quelli con la famiglia del Mulino Bianco, i due figli, la bambina, in America, le Nike, i giocattolini, i mostriciattoli. È un po’ com’era Fedez con la Ferragni: quella roba molto etica e pulita, vado a bere la birra con gli amici. Ma vai veramente al bar a bere la birra con amici, ma vai nei pub scrausi”, conclude Corona. Il video è disponibile sul canale Twitch di Homyatol: l’invettiva contro Cattelan parte al minuto 01:58:50.