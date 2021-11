Imma Tataranni torna presto: quando andranno in onda le nuove puntate

La seconda stagione di Imma Tataranni si è chiusa (per il momento) col botto. Il quarto episodio, Un mondo migliore di questo, ha confermato lo strepitoso successo dei tre precedenti. La fiction di Rai 1 ha incollato allo schermo 5,2 milioni di spettatori pari al 24,4%. Una prima serata senza rivali: battuti nettamente Checco Zalone e il suo Quo Vado su Canale 5 (11,1% di share) e Il Collegio su Rai 2 (share al 7,6%).

Imma Tataranni 2: episodi nuovi in primavera 2022

Gli ascolti più che lusinghieri della fiction erano già stati confermati con il terzo episodio, Dai sassi alle stelle, che con i suoi 5,1 milioni di spettatori e share al 24,10% si è messo agilmente alle spalle il Grande Fratello Vip, fermo a poco più di 3 milioni di telespettatori e al 21,3% di share.

Il personaggio del sostituto procuratore di Matera, interpretato da una strepitosa Vanessa Scalera, è entrato nel cuore del pubblico e la Rai lo sa bene. È per questo che la rete ammiraglia ha deciso di centellinare le apparizioni dell’abilissima, grintosa, ironica e dannatamente imperfetta magistrata e capitalizzarne al massimo il successo.

La seconda parte della seconda stagione di Imma Tataranni arriverà su Rai 1 nel 2022, indicativamente a primavera. Non è ancora disponibile una data d’uscita ufficiale, ma tutto lascia pensare che i restanti quattro episodi verranno lanciati tra marzo e aprile.

È per questo motivo che il regista e sceneggiatore Francesco Amato, che ha usufruito della collaborazione diretta della scrittrice Mariolina Venezia per l’adattamento, ha lasciato aperte soprattutto le vicende private della protagonista. Chiuso il processo Romaniello, Imma Tataranni deve risolvere i suoi legami con Calogiuri (Alessio Lapice) e il marito Pietro (Massimiliano Gallo).

Vanessa Scalera è Imma Tataranni (foto: RaiPlay)

Imma Tataranni, puntate della stagione 2 in arrivo tra marzo e aprile

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, quindi due in più rispetto alla prima, andata in onda nel 2019. La decisione di dividere in due la stagione è stata decisa fin dall’inizio, come ha spiegato Amato a Repubblica. “L’ambizione condivisa – racconta il regista – era quella di realizzare, più che otto puntate di serie, otto film. Ciascuno con una propria storia, un cast, propri ambienti, stagioni e un’identità visiva specifica”.

“Imma è l’alfiere di un sud che si muove e si proietta in avanti – aggiunge Amato –. Questo passo, che abbiamo inteso rendere sonoro e potente, come i tacchi della nostra protagonista, non può che essere ispirato dall’energia che crea il desiderio di giustizia. Tradizione e visione del futuro”.

“La combinazione di questi elementi – conclude il regista –, sul piano professionale (la capacità di primeggiare in un mondo maschile) come sul piano personale (l’infatuazione per un bel giovane vagamente consenziente), segnalano Imma per carattere, e ne fanno un personaggio rivoluzionario nell’Italia di oggi. O forse, soltanto, ne fotografa il cambiamento”.