Sanremo 2023, Amadeus annuncia i Big in gara ed è subito polemica

La 73° edizione del Festival della Canzone Italiana apre ufficialmente i battenti con l’annuncio dei Big in gara, avvenuto domenica 4 dicembre nel Tg1 delle 13:30. Amadeus ha rivelato i primi 22 cantanti di Sanremo 2023 che si sfideranno da martedì 7 a sabato 11 febbraio, ai quali si aggiungeranno i primi sei classificati di Sanremo Giovani (e non tre come inizialmente annunciato: la finale è in programma venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai 1) per un totale di 28 artisti in competizione. Un numero spropositato, soprattutto considerando che nel 2021 lo stesso conduttore e direttore artistico disse che “26 cantanti in gara sono veramente tanti”.

Sanremo 2023, Big annunciati: troppi cantanti?

Evidentemente, dopo aver rivelato come sceglie le canzoni, le pressioni del mondo discografico hanno avuto la meglio. Nel cast ci sono diverse novità apprezzate dai giovani come i rapper Lazza, Rosa Chemical e Mr. Rain, il figlio d’arte LDA (il papà è Gigi D’Alessio) e le cantautrici Mara Sattei e Ariete, uscite dai talent Amici e X Factor.

I più stagionati attendono Anna Oxa, Giorgia e I cugini di campagna, che debuttano al Festival dopo cinquant’anni di carriera con una canzone scritta per loro da La rappresentante di lista. Revival anni Novanta con le reunion di Articolo 31 e Paola e Chiara e il ritorno del maledetto Gianluca Grignani. Una certezza i vari Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elodie, Levante, Madame, Marco Mengoni, Modà e Ultimo.

Ariete

Articolo 31

Rosa Chemical

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

Giorgia

Gianluca Grignani

I cugini di campagna

Lazza

LDA

Levante

Madame

Marco Mengoni

Modà

Mr. Rain

Anna Oxa

Paola e Chiara

Mara Sattei

Tananai

Ultimo

Amadeus annuncia i Big in gara a Sanremo 2023 (foto: RaiPlay)

Sanremo 2023, Fiorello sarà tra i conduttori?

Per il resto, al fianco di Amadeus in tutte le serate ci sarà Gianni Morandi. Ogni sera, invece, si alterna una co-conduttrice diversa: annunciate, per ora, Chiara Ferragni per il 7 e l’11 e Francesca Fagnani, la giornalista compagna di Enrico Mentana che conduce Belve su Rai 2.

Rimane il mistero sui super ospiti (che non saranno artisti italiani sotto i 70 anni, ha garantito Ama) e sulla presenza di Fiorello. Lo showman ha appena debuttato su Rai 2 con Viva Rai 2! (e Amadeus ospite insieme a Fagnani, Lillo, Carolyn Smith e Annalisa) ma durante la conferenza stampa di presentazione del suo varietà del mattino ha anticipato qualcosa su Sanremo.

“Sarebbe materialmente impossibile – ha detto lo showman – perché il venerdì mattina sono in diretta qui, per cui dovrei arrivare a Sanremo, fare una ospitata e poi rientrare domenica per essere di nuovo in diretta il lunedì. Ma le puntate vanno preparate e il fine settimana si lavora sui contenuti della settimana successiva”. Quindi, Fiorello non sarà a Sanremo 2023. Ma considerando l’amicizia e il legame con Amadeus, un collegamento o uno scherzo a sorpresa non è da escludere.