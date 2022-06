Niente Temptation Island 2022 quest’estate: la reazione di Filippo Bisciglia

Sempre a proposito di palinsesti estivi e di potenziali scontenti degli spettatori, Mediaset di recente ha reso pressoché ufficiale l’assenza di Temptation Island 2022, appuntamento ormai fisso di giugno-luglio, dalla programmazione.

Il motivo? Pare che, più che un ragionamento di ascolti (che il reality ha sempre portato a casa con grande dignità, raccogliendo davanti allo schermo una buona percentuale di pubblico) il calcolo sia stato fatto sui costi di produzione. A sostenerlo è stato un articolo di ‘indiscrezioni’ del settimanale TV, che ha spiegato insomma che questa esclusione di Temptation Island 2022 sia avvenuta in ottica di una ‘spending review’ di Mediaset.

Oltre alla delusione degli aficionados, questa notizia ha scosso, comprensibilmente, anche l’amatissimo presentatore dello show Filippo Bisciglia, che sui social ufficializza la notizia ed esprime tutta la sua personale amarezza con una video confessione:

“Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island 2022 e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, che vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anche io. Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest’anno.

Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni, doveva essere il nono consecutivo. Eravamo una famiglia. Per sdrammatizzare non posso far mancare in questa frase 2022: ‘Pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te’. Tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita“