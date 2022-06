The Menu, trailer italiano del film di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

The Menu, trailer italiano ufficiale del film diretto da Mark Mylod è una commedia horror che vede come protagonisti Ralph Fiennes, nei panni dell’onnipotente Chef Slowik; Anya Taylor Joy, nel ruolo di Margot e Nicholas Hoult nel ruolo di Tyler.

Tra gli interpreti principali anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo.

The Menu, di Mark Mylod al cinema dal 17 novembre

Scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch, racconta la storia di una giovane coppia che si reca su un’isola remota per mangiare in un ristorante esclusivo gestito da un misterioso chef.

Il nuovo film Searchlight Pictures, distribuito da The Walt Disney Company Italia, The Menu, arriverà nelle sale italiane dal 17 novembre.

Trailer ufficiale di The Menu, con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

La giovane coppia Margot e Tyler (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola remota per mangiare in un esclusivo ristorante gestito dal famoso chef Slowik, che ha preparato un sontuoso menu di gastronomia molecolare dove il cibo viene trattato come arte concettuale, ma il suo approccio alla cucina ha alcune sorprese scioccanti per gli ospiti.