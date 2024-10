Zorro diventa una serie tv, ma con Jean Dujardin e in streaming

Don Diego de la Vega torna a colpire: a partire da dicembre debutta in Italia Zorro, la serie tv reboot delle avventure del vigilante mascherato nato dalla fantasia di Johnston McCulley. A prestagli la faccia da canaglia dopo autentici divi come Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Guy Williams e Alain Delon è Jean Dujardin, l’attore francese premiato con l’Oscar nel 2012 grazie alla sua interpretazione in The Artist.

Zorro, serie tv arriva in Italia: ecco dove vederla

La piattaforma streaming Paramount+ ha lanciato il trailer ufficiale annunciando che tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili in esclusiva dal 6 dicembre, con perfetto tempismo per il periodo delle vacanze natalizie. C’è curiosità per il cast internazionale messo insieme dai produttori di Le Collectif 64 e Bien Sûr Productions.

Ad affiancare Dujardin ci sono Salvatore Ficarra (nei panni del fedele aiutante Bernardo), Audrey Dana (Gabriella, la moglie di Zorro), André Dussollier (il padre Don Alejandro de la Vega), Eric Elmosnino (il potente uomo d’affari Don Emmanuel) e Grégory Gadebois (il sergente Demetrio López García). La trama aggiorna il canovaccio classico dei romanzi e soprattutto del telefilm prodotto dalla Disney nel 1957, uno degli adattamenti di maggiore popolarità.

Nella Los Angeles del 1821, ai tempi della California spagnola, Don Diego de la Vega non utilizza la sua identità segreta di Zorro da vent’anni ed è diventato sindaco con l’obiettivo di proteggere la gente comune e le popolazioni indigene dallo strapotere di funzionari avidi e corrotti. Tuttavia, la città si trova in difficoltà finanziarie a causa dei piani speculativi dell’affarista Don Emmanuel. I poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l’ingiustizia: a quel punto l’aristocratico rimette maschera e sombrero per riportare in vita “la volpe”.

Jean Dujardin è il nuovo Zorro su Paramount Plus

Zorro, però, non ha fatto i conti con la gestione di una doppia identità particolarmente difficile. A cavallo del fidato Tornado, ricomincia ad usare il suo stocco per incidere la Z iniziale sui suoi nemici sconfitti. Tuttavia la moglie Gabriella è all’oscuro del suo segreto e dividersi tra il matrimonio, la famiglia, il ruolo di primo cittadino e quello di eroe diventa sempre più complicato.

I creatori e showrunner di Zorro sono Benjamin Charbit (lo sceneggiatore di, tra gli altri, La Bête di Bertrand Bonello e Gagarine – Proteggi ciò che ami di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh) e Noé Debré (tra i suoi copioni quelli di Sentinelle Sud di Mathieu Gérault e Il principe dimenticato di Michel Hazanavicius) in collaborazione con Emmanuel Poulain-Arnaud. La regia degli 8 episodi è di Jean-Baptiste Saurel (Zenithal) ed Émilie Noblet, la regista della commedia Bis repetita.