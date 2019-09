Verrà proiettato il 4 settembre a Venezia ’19 il chiacchieratissimo documentario ‘Unposted’, e su Instagram spunta un video di Chiara Ferragni in lacrime: risale ad aprile, qualche mese fa, quando insieme al suo amato Fedez era in viaggio in Polinesia. Il motivo per cui la fashion icon ha deciso di condividerlo solo adesso è per spiegare ai fan quanta emozione si cela dietro il lancio ufficiale del docu-film che racconta la sua ascesa, il suo sogno, la sua carriera:

“Per mesi ho pensato a questo momento: pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita, @chiaraferragniunposted al mondo. Come mi sentirò? Sarò felice? Orgogliosa? Impaurita? Emozionata? La creazione di questo documentario è stato il progetto più stimolante a cui abbia mai preso parte – scrive la ‘blonde salad’ su Instagram – Lasciare che qualcun’altra, la regista @elisamoruso, raccontasse la mia storia e approfondisse tutto quello che ho vissuto è stato spaventoso ma terapeutico. Essere in grado di mostrarvi come è iniziato il mio lavoro 10 anni fa e che non si tratta solo di pubblicare un bel selfie è stato di estrema importanza per me. Come lo è stato mostrarvi che la dedizione, il duro lavoro e credere in se stessi ripaga sempre. È stato importante anche non avere avuto paura di parlare degli errori che ho fatto lungo la mia strada, delle persone che mi hanno abbattuto e di tutte le mie insicurezze.”

Insomma, questo video di Chiara Ferragni in lacrime anticipa la reazione che, probabilmente, i suoi fan vivranno quando vedranno l’opera: “Ho registrato questo video ad aprile 2019, dopo aver visto @chiaraferragniunposted una delle prime volte. Mi sentivo molto sensibile ed ESTREMAMENTE felice. Grazie per avermi dato questo momento e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia. Spero che questo documentario vi ispiri a seguire i vostri sogni e credere in voi stessi, senza badare a tutti gli altri“.

Cosa vi aspettate voi da ‘Chiara Ferragni Unposted’? A Venezia ’19 verrà proiettato il 4 settembre: si attendono recensioni a caldo!