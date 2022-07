Pippo Franco ricoverato per un ictus, il figlio contro i giornalisti: “Fate i processi e anche le diagnosi”

Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un ictus. Le sue condizioni sono discrete e lo stato di salute dell’81enne comico romano non desta preoccupazione, a differenza di quanto si legge su alcuni giornali. È contro questi che si è scagliato Gabriele, il figlio dell’attore. In particolare Fanpage.it, il primo sito ad aver fatto circolare la notizia del Tia (l’attacco ischemico transitorio) che ha colpito l’iconico volto del Bagaglino, e gli altri magazine che hanno riportato la bufala della scomparsa del comico.

Pippo Franco è vivo: il figlio contro le fake news

Gabriele Pippo polemizza apertamente con i media attraverso una serie di Stories postate sul suo profilo Instagram. “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici”, scrive il produttore, sound designer ed ex concorrente di Temptation Island. “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”, aggiunge nel suo durissimo attacco.

Ma come sta Pippo Franco? “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”, spiega il figlio. Il cabarettista, cantautore e amatissimo personaggio della televisione e della commedia all’italiana, all’anagrafe Franco Pippo, ha tre figli. Il primogenito Simone è nato dal matrimonio con l’attrice Laura Troschel, scomparsa a 71 anni nel 2016 in seguito ad una malattia. Gabriele e Tommaso sono entrambi nati dalla relazione con l’attrice di teatro Piera Bassino, sua seconda moglie sposata dopo il divorzio del 1994.

Pippo Franco

Pippo Franco ricoverato: è sotto controllo

Non è la prima volta che Gabriele Pippo critica aspramente la cattiva informazione in merito alla vita privata del padre. Quando lo scorso novembre i carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, hanno sequestrato nove Green Pass falsi, tra questi è spuntato anche quello dell’attore.

L’ultimo post del comico su Instagram è stato proprio un comunicato scritto dai suoi rappresentanti legali in merito alla faccenda. “Sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia”, il figlio Gabriele aveva scritto sempre via social in quell’occasione.

In ogni caso, il quadro clinico di Pippo Franco sarebbe sotto controllo. La moglie e i figli chiedono ai media la massima riservatezza in attesa del suo completo recupero e delle dimissioni dal Gemelli.