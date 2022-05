Rai 2 rivoluziona il pomeriggio: via Detto Fatto, arrivano Diaco e Mia Ceran

Lunedì 12 settembre sarà una data fatidica per Rai 2. L’inizio della stagione televisiva 2022-23 segna una piccola grande rivoluzione per la rete. Il palinsesto subirà un forte scossone, specie nella fascia del daytime pomeridiano. Se nella mattina è confermato I fatti vostri e dopo pranzo è certo il ritorno di Ore 14, il programma di informazione e attualità condotto da Milo Infante, il pomeriggio sarà completamente stravolto.

Rai 2, programmazione del daytime stravolta

Chiuso Detto Fatto, lo spazio dalle 15 alle 17 finisce nelle mani di Pierluigi Diaco con la novità Bella mà, il programma che ha creato non poca agitazione dalle parti di viale Mazzini. Stando alle prime indiscrezioni, la trasmissione sarà “un talent di parola”, ovvero metterà alla prova con il mezzo televisivo chi ha conquistato enorme popolarità sul web.

L’argomento sta particolarmente a cuore a Diaco, il quale ha spesso e volentieri denunciato la “dittatura social” che detta l’agenda di temi e argomenti da trattare ai media tradizionali. Annunciato proprio su Twitter dal profilo ufficiale di Rai 2, Bella mà sarà incentrato su influencer, tiktoker, youtuber e instragrammer tra i 18 e i 25 anni oppure over 55 che vogliono farsi apprezzare anche dal pubblico generalista.

Subito dopo Bella mà, Rai 2 piazza un’altra novità: un programma nuovo di zecca presentato da Mia Ceran. L’ex mezzobusto di Sky, chiusa l’esperienza di Quelli che il calcio, si tuffa in qualcosa di completamente diverso. Il titolo del programma, come rivela il magazine TvBlog, sarà Nei tuoi panni.

Prodotto da Endemol Shine Italy, Nei tuoi panni è a tutti gli effetti un’evoluzione di Detto fatto, tanto che è descritto come un “tutorial sociale”. In onda ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 17, la trasmissione racconterà al pubblico come risolvere nel migliore dei modi problemi comuni di vita quotidiana.

Il rinnovato palinsesto pomeridiano di Rai 2 si chiuderà con la fascia d’informazione sportiva e parlamentare, la consueta serie poliziesca e alle 19:50, prima di passare la linea al Tg2 delle 20:30, il ritorno dell’Almanacco del giorno dopo. La striscia quotidiana si chiamerà semplicemente L’almanacco e alla conduzione ci sarà una novità assoluta per la rete: Drusilla Foer.