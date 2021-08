Dietro personalità determinate e sorrisi radiosi del mondo dello spettacolo, a volte, si nascondono storie di vita non particolarmente facili: dopo le confessioni della Lucarelli su una sua vecchia relazione tossica, arriva anche un inaspettato retroscena sul passato di Rocio Munoz Morales. Prima di incontrare il ‘futuro Don Matteo’ Raoul Bova, la bellissima attrice di Immaturi ha affrontato un rapporto che l’ha messa duramente alla prova: “Avevo momenti in cui avevo meno controllo sull’emotività. Quelli in cui il malessere vinceva, dove tutto era buio e pensavo: ci sarà solo buio”.

La difficoltà di uscire da una relazione tossica: il passato di Rocio non è tutto rose e fiori

“Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa – ha raccontato l’attrice spagnola a F. – Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra. Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto. A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza“.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales (foto: Instagram @rociommorales)

Nonostante questo episodio sentimentale del passato di Rocio Munoz Morales, fortunatamente, la sua vita amorosa ha ritrovato luce, consapevolezza e libertà. E, dopo molti anni, anche un compagno di vita che la facesse sentire al sicuro: “(Raoul) È l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me. Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”.