“Odio l’estate” è il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo

Un ritorno alle origini per il trio comico italiano: il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo si chiama “Odio l’estate” e vedrà nuovamente i due milanesi e il siciliano più scanzonati del piccolo e grande schermo dividersi la scena.

Solo pochi mesi fa il debutto di Aldo Baglio “da solista” con la pellicola ‘Scappo di casa’ aveva fatto pensare ad un destino ormai scisso tra gli attori, invece dietro la loro momentanea separazione c’era stata una scelta ben precisa: “Ci sono delle cose belle che probabilmente non riusciremo più a fare – aveva raccontato Aldo in occasione del suo primo film senza le sue due co-star di rito – Ci sono delle cose che magari avremmo voluto non fare (…) Siamo stati un po’ troppo superficiali ad affrontare delle cose, ma le abbiamo fatte. E questa cosa ha portato a una crisi in cui abbiamo detto: ‘prendiamoci una pausa’. Io ho fatto questo film, Giacomo ha fatto teatro e Giovanni ha scritto un libro“.

Una pausa che però, fortunatamente, aveva già una scadenza: “Adesso ci riuniamo un po’ più arricchiti e con la consapevolezza di fare un (nuovo) bel film. Abbiamo scritto un ottimo film con Massimo Venier che gireremo questa estate“. Ed eccolo qui, mesi dopo, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo con Lucia Mascino e due guest star d’eccezione: Massimo Ranieri e Michele Placido.

La trama del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo

Di cosa parlerà “Odio l’estate”? Una premessa agli eventi: mai prenotare la stessa casa per le vacanze per errore e trovarsi a dividerla con sconosciuti! Aldo Giovanni e Giacomo non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto.

Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

Insomma, una storia di amicizia e sentimenti in piena tradizione ‘Chiedimi se sono felice” e “Così è la vita”, impareggiabili pellicole che li hanno fatti conoscere e amare anche al pubblico del grande schermo.