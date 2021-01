Nina Soldano lascia UPAS? “Non è stata una mia scelta!”

Incredibile ma vero, Nina Soldano lascia UPAS: la mitica attrice che, ormai da 13 anni, portava ogni sera sul piccolo schermo l’inconfondibile astuzia e malvagità di ‘Marina Giordano’, spietata imprenditrice e maestra di stile ed eleganza della fiction Rai, ha scritto un messaggio social che sembra non lasciare molte speranze. D’altronde ai suoi fan più attenti non sarà sfuggito il dettaglio che l’uscita di scena del suo personaggio è stata enfatizzata dalla sua nemesi, il suo odiato/amato Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che in chiusura della puntata di venerdì 8 gennaio ha detto ‘Addio, Marina’. E così gli affezionatissimi spettatori di Un Posto Al Sole potrebbero doversi accodare a questo congedo…

Sarà vero che Nina Soldano lascia UPAS? A parlare è l’attrice

Dopo l’episodio in questione in moltissimi si sono dunque chiesti se, effettivamente, Nina Soldano lascia UPAS in via definitiva. In seguito alle piogge di commenti, messaggi e petizioni, l’attrice di origini Pisane ha voluto mettere in chiar la sua posizione attraverso i suoi canali social. Ed ecco che, corredato di foto sorridente, arriva un post che mette i puntini sulle i: “Buongiorno a tutti, vorrei chiarire un paio di cose” esordisce la bella attrice.

“L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so , l’unica certezza è la sua partenza“. Notizie non tanto certe, né dettagli speranzosi, ma di certo una piccola risposta per i tanti ammiratori che sul web si scatenando a forza di hashtag #MarinaResta. Ed è proprio a loro che ‘Marina Giordano’ si rivolge nel suo messaggio Instagram: “Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo“.

Secondo i fan Marina tornerà: non c’è sole in UPAS senza di lei

Nelle sue story e nei commenti compaiono tantissimi sostenitori del suo personaggio: “Upas ha perso il suo sole… stasera accendere la tv e sapere che non ti vedrò avrà un sapore diverso ma sono certa che tutto l’affetto che ti circonda e che circonda Marina la faranno ritornare. GLI AUTORI DEVONO ASSOLUTAMENTE RIPENSARCI – scrivono animatamente su Instagram. “