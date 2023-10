Svelato il cast di Ballando con Le Stelle 2023

La conferenza stampa di presentazione dell’attesissima 18esima edizione ha svelato finalmente il nuovissimo cast di Ballando con le Stelle 2023, il celebre programma condotto con maestria da Milly Carlucci. Anche quest’anno avremo nuovamente il piacere di vedere ben 12 personaggi noti dello spettacolo scendere in pista, ciascuno affiancato da un ballerino professionista altrettanto talentuoso. Presenti alla conferenza anche Wanda Nara, Simona Ventura e Antonio Caprarica, ognuno dei quali ha condiviso le proprie impressioni a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Nuovo cast di Ballando Con Le Stelle 2023: il commento di Simona Ventura

La Ventura, visibilmente emozionata, ha rivelato: “Io e Giovanni Terzi saremo la prima coppia in gara. Questa è stata un’idea di Milly Carlucci che ho subito accolto con entusiasmo, poiché rappresenta una vera novità. Nonostante la nostra separazione lavorativa, lavoreremo insieme. Ci vediamo praticamente raramente, quindi c’è una sana competizione tra di noi. Partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ è per me un’opportunità di scoperta e crescita. Sono felice di essere qui e di confrontarmi con la mia ‘partner in crime’ sul lavoro, Paola Perego“.

Già nominata nel cast di Ballando Con le Stelle 2023, anche Wanda Nara ha condiviso un dolce aneddoto sul suo legame con l’Italia: “La prima volta che ho messo piede in Italia sono passati già 15 anni, e fu Milly Carlucci a darmi il benvenuto, proponendomi di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’. Purtroppo, non me la sentii all’epoca perché ero in dolce attesa. Quest’anno ho deciso di fare spazio per questa esperienza. Ho praticamente firmato un contratto in bianco. L’Italia è diventata la mia seconda casa“. Infine, Caprarica ha ci ha tenuto a sottolineare il significato profondo dietro alla decisione di partecipare allo show: “Per me, entrare a far parte di ‘Ballando con le Stelle’ rappresenta una vera e propria sfida. Spero che gli spettatori possano cogliere la meraviglia di questo spettacolo. Per me, è una sfida completamente nuova. Desidero sinceramente poter gratificare tutti gli spettatori che mi hanno seguito in questi anni. E sì, anche tra i reali, si sa ballare!”

Per scoprire il resto del cast, beh… non vi resta che guardarvi il video di presentazione!