Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: “Ma lo affronto con positività, grinta e un bel sorriso”

La coreografa scozzese e giudice di "Ballando con le stelle" appare sui social e in tv con un nuovo look: il taglio radicale dei capelli perché "con questo nuovo farmaco che sto prendendo, abbastanza tossico, mi sarebbero comunque caduti, quindi meglio prevenire"

Per la terza volta Carolyn Smith deve combattere contro il tumore al seno. L’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle ha rivelato di dover affrontare ancora la malattia che la perseguita ormai da anni. Prima sui social e poi in un’intervista concessa a Cinque minuti, il programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa in access prime time, la coreografa ha promesso di fronteggiare il cancro e un nuovo ciclo di chemioterapia con il massimo dell’energia e soprattutto con il sorriso.

Carolyn Smith, tumore tornato per la terza volta

“Purtroppo ho dovuto ricominciare le terapie – confessa la Smith – perché i medici mi hanno detto che così devo fare. Ho un piccolo percorso da fare, come al solito smile e andiamo avanti con qualche momento di fragilità più di prima, ma io non mollo”.

Davanti ai suoi fan, la giudice di Ballando si è presentata con i capelli rasati. “Come si vede, ho un nuovo look totale – ammette nel video – dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale per cominciare? L’8 marzo, la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”.

D’altronde il presidente di giuria del programma condotto da Milly Carlucci non ha mai nascosto lo scontro con “l’intruso”, come lo chiama lei. Già prima del tumore aveva vissuto numerose difficoltà come un incidente stradale, il divorzio, la perdita della sorella, della madre e del padre (morto di cancro proprio mentre lei era in cura), una trombosi al braccio destro.

Carolyn Smith da Bruno Vespa (foto: Ufficio stampa Rai)

Carolyn Smith da Bruno Vespa: “Devo uccidere l’intruso”

“La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore – ha raccontato a Bruno Vespa – era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole ‘Finalmente è finita’, spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo”.

Il secondo marito Tino, i tanti amici e gli yorkshire Sir Scotty e Lady BB sono sempre al suo fianco, pronti ad aiutarla e sostenerla. “Fra poco torno in persona – aggiunge sui social – ma per la prima volta mi sono presa tempo per riposare completamente da tutto”. Il messaggio che vuole lanciare a tante donne in cura come lei ce l’ha scritto sulla giacca: don’t give up, non arrenderti.