Miss Italia 2022, la Rai cancella la finale e Patrizia Mirigliani sbotta: “Segno di ignoranza”

Niente ritorno in Rai per il concorso di bellezza: "Pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi..."

La finale di Miss Italia 2022 non andrà in onda sulla Rai. Nonostante i recenti annunci, ora è ufficiale: non si rinnova il sodalizio tra il servizio pubblico e il concorso di bellezza. Trasmessa su Rai 1 dal 1991 al 2012, la serata conclusiva di Miss Italia era tornata nel 2019 sull’ammiraglia Rai dopo sei anni passati su La7. Nel 2020, complice la pandemia, la finale era andata solo online su YouTube e Facebook, così come nel 2021 sulla piattaforma streaming Helbiz Live.

Miss Italia 2022 in tv ma niente Rai

L’edizione 2022 di Miss Italia continuerà quindi a non essere trasmessa sulla Rai, contrariamente a quanto era trapelato nelle scorse settimane. Era stato I fatti vostri, lo storico contenitore del mattino di Michele Guardì, a dichiarare l’intenzione di ospitare la finale del concorso su Rai 2. Ma non se ne farà nulla, come ha annunciato la patron Patrizia Mirigliani all’AdnKronos.

“Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai 1 – spiega Mirigliani –. Sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone”.

“Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata – accusa l’organizzatrice –, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza”. In Islanda, per citare il Paese più virtuoso al mondo in termini di parità di genere ormai da anni, si tiene dal 1955 Ungfrú Ísland (Miss Islanda), diventato poi Miss Universe Iceland. La competizione viene trasmessa in diretta sull’emittente televisiva Stöð 2 Vísir e sul sito del giornale online Vísir.

Niente ritorno in Rai per Miss Italia 2022: l’accusa di Patrizia Mirigliani

Miss Italia 2022: quando la finale in tv?

“Tante nostre ragazze – aggiunge Mirigliani – sono oggi impegnate nel mondo della tv e della Rai in particolare, oltre che nel cinema, nel teatro, nella moda e persino nel giornalismo e nella politica. Mi vengono in mente, ad esempio, i nomi di Mara Carfagna e di Monica Maggioni”.

La bellezza è “sotto attacco”, secondo la patron del concorso. “Io continuo a combattere la mia battaglia contro l’ipocrisia ed i preconcetti di chi è incapace di formulare un pensiero che sia libero da patetici luoghi comuni – conclude Mirigliani –, gravi quanto le violenze fisiche e psicologiche che sono sempre più frequenti verso le donne”.

Ma dove e quando andrà in onda la finale di Miss Italia 2022? Mirigliani si limita a dire che la direzione organizzativa dell’evento sta “valutando altre opportunità”.