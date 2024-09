Sophia Loren compie 90 anni: le celebrazioni per l’attrice italiana più amata di sempre

Icona della bellezza mediterranea e mito vivente della storia del cinema, Sophia Loren compie 90 anni. Nata il 20 settembre 1934, per l’occasione Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone è festeggiata da Ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce con un evento speciale al The Space Cinema – Moderno di Roma. L’attrice italiana più famosa e amata di sempre sarà insignita di un riconoscimento inedito a lei dedicato.

Sophia Loren oggi compie 90 anni: le celebrazioni

La serata, organizzata in collaborazione con la famiglia, sarà strettamente privata e prevede gli interventi di numerosi amici dell’attrice in arrivo da tutto il mondo. A consegnarle il premio saranno due donne: Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura del governo, e Chiara Sbarigia, la Presidente di Cinecittà. Il brindisi si terrà sulla terrazza dell’Hotel Anantara Palazzo Naiadi, che inaugura per l’occasione la Sophia Loren Suite. L’evento è soltanto il primo di una serie di omaggi all’attrice italiana che ha vinto più premi (Oscar inclusi) in assoluto. Lo scorso giugno al Lincoln Center di New York c’è stata la retrospettiva La signora di Napoli con 13 titoli della sua filmografia tra classici intramontabili e restauri inediti.

Dal 7 al 30 novembre sarà l’Academy Museum of Motion Pictures di Hollywood ad ospitare la rassegna La diva di Napoli con un programma che celebra le interpretazioni più celebri della sua carriera internazionale. In cartellone spiccano i restauri in 4K di Ieri, oggi, domani, Matrimonio all’italiana, L’oro di Napoli, La ciociara, Sabato, domenica e lunedì e Peccato che sia una canaglia, commedia di Alessandro Blasetti che ha segnato un debutto importante per l’attrice: il primo ruolo al fianco di Marcello Mastroianni.

Sophia Loren, età non conta: il mito continua

Le ultime apparizioni di Sophia Loren sugli schermi sono state nello spot Barilla per celebrare “l’Italia che resiste” (in voce) e nel film Netflix La vita davanti a sé diretto dal figlio Edoardo Ponti. L’attrice e il regista saranno presenti all’Academy Museum l’8 novembre per introdurre l’adattamento del romanzo scritto nel 1975 da Romain Gary. Grazie alla sua interpretazione della ex prostituta Madame Rosa, la Loren si è aggiudicata il David di Donatello 2021 come migliore attrice protagonista.

“Con questo omaggio a una delle più grandi dive della storia del cinema – ha dichiarato Chiara Sbarigia –, Cinecittà intende valorizzare nel mondo la grande forza del cinema italiano raccontando, attraverso i suoi film, la storia di un mito intramontabile che non cessa di ispirare generazioni di artisti. Passando in rassegna la lunga galleria di personaggi che la Loren ha reso immortali, restituiamo al pubblico il talento universale di una professionista dalla grandiosa versatilità artistica in grado di affrontare con la stessa incomparabile maestria generi diversi come il dramma della guerra e la commedia sofisticata”.

Per chi vuole fare gli auguri da casa alla diva, c’è la programmazione televisiva. Rai 3 trasmette in prima serata il restauro di Matrimonio all’italiana e Rai Storia un doppio speciale: alle 17:10 una biografia per la regia di Agata Maria Costanzo e a seguire Napoli incontri di cinema 1963, un rarissimo documento dalle Teche Rai realizzato durante le riprese di Ieri, oggi, domani, con la presenza di Vittorio De Sica e la conduzione di Lello Bersani. Non manca lo streaming: Rai Teche propone su RaiPlay la serie L’oro di Sophia, una selezione di perle dagli archivi del servizio pubblico.