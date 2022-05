Alla vita, trailer ufficiale del film di Stephane Freiss con Riccardo Scamarcio al cinema dal 16 giugno

Alla vita, trailer ufficiale del film diretto dall’attore e regista francese Stephane Freiss, con protagonista Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge.

Da una sceneggiatura di Stephane Freiss, Audrey Gordon, Caroline Deruas e Laure Deschenes, la pellicola racconta la storia di una giovane ragazza, stanca delle imposizioni da parte della severa famiglia ortodossa, attraverso il rapporto con il titolare della fattoria riuscirà a capire l’importanza della libertà e intraprendere la sua strada. Nel cast anche Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni, Nicola Rignanese, Coraly Zahonero, Luigi Diberti, Sasson Gabay.

Alla vita, di Stephane Freiss al cinema dal 16 giugno

Una maxi produzione italo-francese prodotta da Ba.Be Productions e Indiana Production in collaborazione con Vision Distribution in collaborazione con Fanfarons Films in collaborazione con SKY, con il contributo di Apulia Film Fund e della Fondazione Apulia Film Commission, distribuito da Vision Distribution Alla vita, esce nelle sale al cinema dal 16 giugno.

Alla Vita Poster italiano

Trailer ufficiale di Alla vita, con Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge

Ogni estate i Zelnik, una famiglia ebrea ultra-ortodossa di Aix-Le-Bains, passa un breve periodo nel Sud Italia, per raccogliere cedri, frutti che, secondo un’antica leggenda, Dio aveva sparso in questa regione. A ospitare la numerosa famiglia nella sua tenuta è Elio De Angelis, un gallerista che ha iniziato a occuparsi della sua azienda dopo la morte improvvisa del padre, e che proprio per questo è stato lasciato dalla moglie. In questo terreno brullo e arso dal sole avverrà l’incontro tra Elio ed Esther Zelnik, ventenne ormai stanca delle costrizioni imposte dalla sua religione. Bloccata tra l’affetto per i parenti e il desiderio di emanciparsi, Esther sta tentando di abbandonare la dottrina ortodossa. Sarà proprio attraverso il rapporto con Elio che la ragazza riuscirà a capire l’importanza della libertà e intraprendere la sua strada e, allo stesso modo, grazie a lei, Elio riuscirà a trovare la pace che aveva perso da tempo.