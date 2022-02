Le donne dell’Ottocento che contribuirono a cambiare la storia d’Italia e d’Europa diventano una serie tv

MOMPRACEM e PICOMEDIA (Italia), THALIE IMAGES (Francia) e BETA FILM (Germania) hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una collana di miniserie per la televisione che racconterà le donne dell’Ottocento che contribuirono da protagoniste a cambiare la storia d’Italia e d’Europa.

Le grandi donne dell’Ottocento

Il primo progetto avrà al suo centro Virginia Oldoini, l’ambiziosa e agguerrita Contessa di Castiglione, patriota italiana e affascinante spia mandata a Parigi alla corte di Napoleone III.

Progetto televisivo europeo sul risorgimento al femminile

“Sin dal congresso di Vienna le donne sono entrate prepotentemente sulla scena politica europea. Ho sempre considerato l’Ottocento come una fase chiave nella storia d’Europa e sono convinto che Mompracem e Picomedia faranno un ottimo lavoro per portarla sugli schermi con un approccio innovativo. Raccontare questo mondo dalla prospettiva delle donne che nei salotti, teatri e campi di battaglia hanno indirizzato eventi, darà alla storia originalità e appeal per il mercato internazionale” dichiara J. Mojto, CEO Beta Film.