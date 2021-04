Il grande cuore di Francesca Michielin: “Ho tagliato i capelli per donarli ai malati di cancro”

In Italia esistono numerose associazioni che promuovono la raccolta di capelli per la donazione di parrucche inorganiche, destinate a pazienti oncologici in fase di trattamento chemioterapico. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Francesca Michielin rivela che il look inedito sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo è proprio conseguenza diretta di un gesto di solidarietà: la cantante ha donato i suoi capelli a un’associazione che supporta i malati di cancro.

Francesca Michielin a Verissimo: “La mia donazione”

“Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento – racconta la cantante – e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare”.

Arrivata al secondo posto dietro i Måneskin con il compagno d’avventure e di duetto Fedez, Michielin ha acquisito una rinnova consapevolezza: bisogna curare le persone con la malattia e non soltanto la malattia.

“Ho fatto questa donazione in forma anonima – spiega la cantante –, ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure”.

Numerosi studi hanno dimostrato che le parrucche migliorano la qualità di vita dei pazienti, che affrontano con più fiducia la lotta contro la malattia. Il recupero della propria immagine corporea aiuta a riacquistare l’autostima e la forza necessarie per affrontare il tumore e gli effetti negativi e devastanti che comporta.

Francesca Michielin a Verissimo (foto: Mediaset)

Francesca Michielin e Fedez: “Sono un po’ zia di Vittoria”

A Sanremo Francesca Michielin è apparsa diversa per questo gesto di beneficenza. La cantautrice confessa che ad avvicinarla al mondo del volontariato è stato il padre, al quale è legatissima. L’altruismo è per lei “un modo per sentirsi parte della comunità in maniera più profonda”.

D’altronde la famiglia è davvero importante per la giovane cantante di Bassano del Grappa. Oltre ai genitori e all’adorata nonna, adesso ha un’altra persona di cui occuparsi: la piccola Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni.

“Con Fedez ci vogliamo bene – ammette a Verissimo –, siamo cresciuti insieme poi questo pezzo sembra per alcuni aspetti raccontare la nostra amicizia, ci siamo commossi spesso su quelle note. Sono un po’ zia, veramente l’ho vissuto il parto di Vittoria come se fosse quello di mia nipote”. Come la definisce la redazione del programma di Canale 5, Francesca è “una cantautrice meravigliosa e sempre in fermento”.