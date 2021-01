Ogni anno di questi tempi il quesito tra gli spettatori si fa sempre più forte: si può NON pagare il canone Rai? Chi è che può ottenere l’esenzione? Si può presentare una domanda?

Le informazioni utili se ti stai chiedendo se puoi evitare di pagare il canone Rai

Per non dover pagare il canone Rai 2021 è necessario innanzitutto tenere a mente che la scadenza per inviare l’eventuale dichiarazione di “non detenzione” (che sospende il pagamento per tutta l’annualità) è il 31 gennaio. In funzione però dei diversi casi in cui è possibile essere esonerati dalla tassa, esistono altre varianti che possono far spostare i giorni di invio.

Tra le persone che hanno diritto all’esenzione, secondo il portale “Informazione fiscale”, vanno annoverati gli over 75 con reddito al di sotto degli 8000 euro (che possono inviare il modulo entro il 30.04 per essere esonerati tutto l’anno o il 31.07 per il secondo semestre), e tutti coloro che non possiedono un televisore. In questo caso però va tenuto ben presente che non è valido il caso in cui il televisore sia presente ma non lo si guarda, e che vanno considerati tutti i dispositivi di riproduzione e ricezione dei canali televisivi. Se siete sicuri di non averne nessuno in casa, allora la scadenza per segnalarvi è il 31.01 (per l’anno intero) o dal 1 febbraio al 30 giugno.

Altri soggetti che rientrano negli esoneri sono:

Militari italiani

Militari Nato

Diplomatici e consolari

Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono presenti nella sezione ufficiale dell’azienda di Viale Mazzini.